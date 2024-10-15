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    «Манчестер Юнайтед» лишит выплат 82-летнего Фергюсона

    В «Манчестер Юнайтед» решили сэкономить на выплатах Алексу Фергюсону.

    Со следующего лета клуб перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом.

    На такой шаг пойдут ради сокращения расходов. О решении Фергюсону сообщил новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф.

    82-летний шотландец не стал ссориться из-за денег. Он останется директором клуба и продолжит посещать матчи.

    • Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.
    • Это самый успешный тренер в истории команды (38 трофеев).
    • Он закончил карьеру в 2013 году, после чего стал послом «МЮ».

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1728991831
    Пусть МЮ, ещё в суд на него подадут! Иш, захерел старикан. :)))
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    orlinsbor
    1728994432
    Всем привет! Кто интересуется ставками, то советую найти старый сервис прогнозов на спорт в любом поиске. 11 лет ему. Многие с ними работают. Играют против букмекеров. Ищите по фразе «платиновый прогноз». На МАТЧ ТВ сюжет про них был.
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    Интерес
    1728996669
    Бог дал-бог взял.
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    смолов федор
    1728999892
    очень не красиво со стороны МЮ именно Фергесон сделал их чемпионами и не кто другой
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