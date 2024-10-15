«Манчестер Юнайтед» лишит выплат 82-летнего Фергюсона

В «Манчестер Юнайтед» решили сэкономить на выплатах Алексу Фергюсону.

Со следующего лета клуб перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом.

На такой шаг пойдут ради сокращения расходов. О решении Фергюсону сообщил новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф.

82-летний шотландец не стал ссориться из-за денег. Он останется директором клуба и продолжит посещать матчи.