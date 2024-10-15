«Манчестер Юнайтед» лишит выплат 82-летнего Фергюсона

В «Манчестер Юнайтед» решили сэкономить на выплатах Алексу Фергюсону.
Со следующего лета клуб перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом.
На такой шаг пойдут ради сокращения расходов. О решении Фергюсону сообщил новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф.
82-летний шотландец не стал ссориться из-за денег. Он останется директором клуба и продолжит посещать матчи.
- Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.
- Это самый успешный тренер в истории команды (38 трофеев).
- Он закончил карьеру в 2013 году, после чего стал послом «МЮ».