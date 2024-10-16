Фергюсону запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей

В «Манчестер Юнайтед» установили негласный запрет для сэра Алекса Фергюсона.
Теперь 82-летнему шотландцу нельзя заходить в раздевалку команды после матчей.
Это касается и других членов футбольного правления. Таким образом, руководство клуба отменило внутреннюю традицию, которая действовала на протяжении десятилетий.
- Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.
- Это самый успешный тренер в истории команды (38 трофеев).
- Он закончил карьеру в 2013 году, после чего стал послом «МЮ».
- Накануне стало известно, что Фергюсона сместили с этой должности, что позволит клубу экономить около 2 млн фунтов ежегодно.