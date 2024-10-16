Фергюсону запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей

В «Манчестер Юнайтед» установили негласный запрет для сэра Алекса Фергюсона.

Теперь 82-летнему шотландцу нельзя заходить в раздевалку команды после матчей.

Это касается и других членов футбольного правления. Таким образом, руководство клуба отменило внутреннюю традицию, которая действовала на протяжении десятилетий.