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    • Фергюсону запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей

    Фергюсону запретили заходить в раздевалку «Манчестер Юнайтед» после матчей

    В «Манчестер Юнайтед» установили негласный запрет для сэра Алекса Фергюсона.

    Теперь 82-летнему шотландцу нельзя заходить в раздевалку команды после матчей.

    Это касается и других членов футбольного правления. Таким образом, руководство клуба отменило внутреннюю традицию, которая действовала на протяжении десятилетий.

    • Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.
    • Это самый успешный тренер в истории команды (38 трофеев).
    • Он закончил карьеру в 2013 году, после чего стал послом «МЮ».
    • Накануне стало известно, что Фергюсона сместили с этой должности, что позволит клубу экономить около 2 млн фунтов ежегодно.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии (4)
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    DMитрий
    1729081170
    Всё Алекс баста! Теперь МЮ похоже только в твоём сердце и почетное место на стадионе. Новые метёлки беспощадны!
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    ...уефан
    1729083489
    ...мда!( Сэр Алекс Фергюсон...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1729088930
    И что это даёт?... Полный маразм. (((
    Ответить
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