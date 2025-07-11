Мусаев: «Хочу, чтобы Сперцян стал краснодарским Джеррардом или Тотти»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев хочет сохранить в команде полузащитника Эдуарда Сперцяна.

– С тренерской точки зрения Сперцян перерос РПЛ? Пора ему сделать шаг вперeд?

– С тренерской точки зрения я бы хотел, чтобы Эдуард Сперцян был нашим Стивеном Джерардом или Франческо Тотти, который проведeт всю карьеру в «Краснодаре», будет капитаном и выиграет титулы.