Мусаев: «Хочу, чтобы Сперцян стал краснодарским Джеррардом или Тотти»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев хочет сохранить в команде полузащитника Эдуарда Сперцяна.
– С тренерской точки зрения Сперцян перерос РПЛ? Пора ему сделать шаг вперeд?
– С тренерской точки зрения я бы хотел, чтобы Эдуард Сперцян был нашим Стивеном Джерардом или Франческо Тотти, который проведeт всю карьеру в «Краснодаре», будет капитаном и выиграет титулы.
- Эдуард Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Ранее Сперцян заявлял, что пока не может ответить на вопрос о том, останется ли он в составе «Краснодара» на следующий сезон.
- Эдуард отказался от варианта с «Саутгемптоном», поскольку не захотел выступать в Чемпионшипе.
Источник: «Чемпионат»