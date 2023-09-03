Форвард с 78 голами в чемпионате Шотландии близок к трансферу в РПЛ

В чемпионате Шотландии и такое бревно, как зеболотный стал бы лучшим бомбардиром
Агент бьвшего нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса сообщил, что колумбиец близок к трансферу в Россию.
«Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время», – сказал представитель 27-летнего Морелоса.
- Игрок интересен «Спартаку» и «Зениту».
- В 2017-2023 годах Морелос провел за «Рейнджерс» в ШПЛ 178 матчей, забил 78 голов.
- Альфредо стоит 6 миллионов евро.