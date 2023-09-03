Форвард с 78 голами в чемпионате Шотландии близок к трансферу в РПЛ

Агент бьвшего нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса сообщил, что колумбиец близок к трансферу в Россию.

«Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время», – сказал представитель 27-летнего Морелоса.