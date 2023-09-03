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    • Форвард с 78 голами в чемпионате Шотландии близок к трансферу в РПЛ

    Форвард с 78 голами в чемпионате Шотландии близок к трансферу в РПЛ

    Агент бьвшего нападающего «Рейнджерс» Альфредо Морелоса сообщил, что колумбиец близок к трансферу в Россию.

    «Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время», – сказал представитель 27-летнего Морелоса.

    • Игрок интересен «Спартаку» и «Зениту».
    • В 2017-2023 годах Морелос провел за «Рейнджерс» в ШПЛ 178 матчей, забил 78 голов.
    • Альфредо стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2023 13:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      wlad wm--google 4 сентября, 11:53

      В чемпионате Шотландии и такое бревно, как зеболотный стал бы лучшим бомбардиром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 3 сентября, 16:44

      всех сватают в команду а здесь наоборот отцепляют.А если в других выстрелят как Рохо накладка вышла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Slemanort 3 сентября, 15:07

      В Сочи его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3936

      acor94 3 сентября, 14:57

      У нас позиция закрыта, в Спартак можно.

      1
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > acor94 3 сентября, 15:13

      А у нас ржавый собой, как Александр Матросов, закрыл все позиции. ))

      2
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      Рейтинг: +975

      FCSpartakM 3 сентября, 14:46

      так его же уже куда-то в турцию продали?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 3 сентября, 14:06

      Ну, да. Время бежит неумолимо, надо попробовать свои силы в России, поскольку "Здравствуй пенсия" уже не за горами, надо напоследок и подзаработать.

      3
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