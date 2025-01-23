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    Президент «Палмейраса» обвинила Медведева во лжи

    Президент «Палмейраса» Лейла Перейра выразила недовольство высказываниями председателя правления «Зенита» Александра Медведева в связи с трансфером полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

    «Глава «Зенита» лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом насчет покупки Клаудиньо. «Зенит» отправил нам документ о трансфере футболиста.

    Вообще говоря, собственный спортивный директор «Зенита» (имеется в виду исполнительный директор Максим Погорелов) подтвердил нам вчера днем, что между клубами все улажено.

    Если «Зенит» или сам игрок изменили решение – ладно. Но ложь я принять не могу», – сказала Перейра.

    Ранее Медведев сообщил, что катарцы сделали лучшее предложение: «У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара. В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду».

    • Сумма трансфера 27-летнего Клаудиньо из «Палмейраса» в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.
    • На игрока также претендовал «Палмейрас»
    • В этом сезоне хавбек провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии (16)
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    шахта Заполярная
    1737589401
    Зинка подмочила репутацию. А медведь думал что врать можно не только в России, но бразилы его обломали. Что скажут жители теплотрасс?
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    Борис34684
    1737594546
    Благодаря таким как Медведев Зинку будут доить ещё больше, особенно в Бразилии. Классная клоака собралась в клубе газпрема.
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    The only one
    1737597704
    В этом вся суть газпромовского зенита.
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    Benifacto
    1737598100
    Сумма трансфера 27-летнего Клаудиньо из «Палмейраса» в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро. На игрока также претендовал «Палмейрас» ну опять))))ну хотя бы после напечатанного текста читайте его чтоле перед публикацией хотя походу Ctrl-C Ctrl-V
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    Спартачище
    1737605043
    Болотное ничтожество ненавидят теперь не только в России
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    timon2401
    1737605924
    эво новость)))) вот если бы прошла новость что Медведев правду сказал, так то да...а так ему спис.теть как высморкаться
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    R_a_i_n
    1737606386
    Еще пару трансферных окон и на стадионах Бразилии начнут кричать известную в РПЛ кричалку)))
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    Каратель помойников
    1737608032
    Медведев и ложь - это слова синонимы,сударыня Лейла нам Америку не открыла.вся суть вшивиков это киздёж
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    ScarlettOgusania
    1737609084
    бразильские женщины, как дети, верят на слово Медведеву, который еще в физтехе жульничал и которому соврать, что пос.сать...) Медведев стабильно врёт, как бомба стабильно публикует фейки - о "трансфере 27-летнего Клаудиньо из Палмейраса в Аль-Садд" - проверяйте перед публикацией, господа..!))
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