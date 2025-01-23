Президент «Палмейраса» обвинила Медведева во лжи

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра выразила недовольство высказываниями председателя правления «Зенита» Александра Медведева в связи с трансфером полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Глава «Зенита» лжет. «Палмейрас» договорился с российским клубом насчет покупки Клаудиньо. «Зенит» отправил нам документ о трансфере футболиста.

Вообще говоря, собственный спортивный директор «Зенита» (имеется в виду исполнительный директор Максим Погорелов) подтвердил нам вчера днем, что между клубами все улажено.

Если «Зенит» или сам игрок изменили решение – ладно. Но ложь я принять не могу», – сказала Перейра.

Ранее Медведев сообщил, что катарцы сделали лучшее предложение: «У нас не было соглашения с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с командой из Катара. В итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, который принял решение присоединиться к «Аль-Садду».