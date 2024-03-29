Клуб-участник еврокубков проявил интерес к Сперцяну

К полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявил интерес «Селтик», сообщает RossAftbl. Шотландский клуб сейчас лидирует в национальном чемпионате и уже гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон. Почти наверняка команда из Глазго выступит в Лиге чемпионов.

Ранее «РБ Спорт» сообщал об интересе к Сперцяну со стороны «Жироны».

Футболист имеет действующее трудовое соглашение с «Краснодаром» до июня 2026 года.

В этом сезоне Сперцян провел в составе «Краснодара» 23 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.