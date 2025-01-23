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    • В Саудовской Аравии рассмотрят вариант покупки Винисиуса за рекордную для футбола сумму

    В Саудовской Аравии рассмотрят вариант покупки Винисиуса за рекордную для футбола сумму

    Журналист Бен Джейкобс в подкасте Market Madness рассказал, что представители саудовской лиги готовы потратить рекордную сумму ради подписания 24-летнего вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

    «Ответ – да [саудовцы хотят подписать его], и даже очень. Он – конкретная цель.

    У Вини есть пункт об отступных в 1 миллиард евро, и, очевидно, саудовцы не собираются активировать его. В январе ничего не получится. Но был выбран клуб [в который постараются пригласить бразильца].

    Несмотря на то, что несколько клубов, в том числе «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», заявили, что хотели бы подписать игрока, рассматривается вариант с трансфером в «Аль-Ахли».

    Причина этого в том, что в «Аль-Иттихаде» уже есть Бензема, в «Аль-Насре» уже есть Роналду, а у «Аль-Хиляля» – во всяком случае, пока, – есть Неймар. Если Неймар действительно уйдет, они будут пытаться подписать Мо Салаха.

    И хотя в «Аль-Ахли» есть несколько невероятных игроков, включая Айвена Тоуни, Бобби Фирмино, Рияда Мареза, есть ощущение, что в «Аль-Ахли» есть место для еще одной звезды элитного уровня. Переговоры со стороной игрока уже были, и саудовцы, возможно, захотят попробовать осуществить что-то довольно дерзкое летом.

    Очевидно, что это будет очень сложно осуществить в 2025 году, но вот такая информация дошла до меня – это немного похоже на отклоненное рекордное предложение по Килиану Мбаппе, когда он еще был в «ПСЖ».

    Саудовцы готовы заплатить не 1 миллиард евро отступных, а 350 миллионов евро. Они думают предложить такую сумму, чтобы в мадридском «Реале» задумались: «Подождите минутку. Это слишком хорошо, чтобы от этого отказываться?»

    Игрок пока не дал согласия, но следите за новостями. «Аль-Ахли», Винисиус Жуниор, лето 2025 года, 350 миллионов евро», – сказал Джейкобс.

    • Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
    • Рекордным трансфером в истории футбола считается переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.

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    Источник: GIVEMESPORT

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    Комментарии (5)
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    DeStar
    1737583325
    ппц конечоно ,350 лямов... чтобы пошел играть в хрен пойми куда и зачем, зачем это саудитам все, даже если бабок море... просто зачем?) у них же там чемпионат по сути . своеобразный. вон они садятся и решают в КАКОЙ КЛУБ КОГО ПРИГЛАСИТЬ представляю что в ла лиге собрались все представители клубов ,и решают, куда холанда подписать, в барсу, реал или атм?)) искусственный чемп какой-то)
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    Spartak_forv@
    1737604086
    Если это не вброс то Пересу нужно его упаковать в чёрную подарочную бумагу с чёрной ленточкой и отправить в СА
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    Oldtrafford83
    1737608815
    Конечно надо продавать этого хрена, будет меньше токсичности и больше денег))
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    Foxitkuban
    1737611237
    Как если бы Болливуд купил ДиКаприо с пометкой "только для внутреннего проката".
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