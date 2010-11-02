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Бурсаспор - Манчестер Юнайтед
Бурсаспор - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 ноября 2010
Бурсаспор
02.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 4 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
48'
Д. Флетчер
73'
Г. Обертан
77'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Манчестер Юнайтед
Замена
И. Одабаши
️️️️
В. Шен
Замена
Фабио
️️️️
П. Эвра
ГОЛ! 0:3!
Бебе
Пас отдал
П. Скоулз
Замена
О. Ипек
️️️️
С. Илдырым
Замена
Л. Нуньес
️️️️
Ф. Инсуа
ГОЛ! 0:2!
Г. Обертан
Пас отдал
П. Джи Сун
Замена
Бебе
️️️️
Д. Флетчер
ГОЛ! 0:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
М. Кэррик
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
27
Димитар Иванков
ВР
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
4
Эмер Эрдоган
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
22
Тургай Бахадыр
ЦП
7
Федерико Инсуа
ЦП
25
Иван Эргич
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
99
Серкан Илдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бурсаспор
16
Явуз Эзкан
ВР
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
14
Озан Ипек
ЦП
6
Бекир Озан Хас
ЦП
35
Исмаил Одабаши
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
12
Бебе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
2-5-1-1
27
Иванков
16
Эзтюрк
4
Эрдоган
7
Инсуа
25
Эргич
20
Шен
13
Свенссон
22
Бахадыр
6
Ведерсон
99
Илдырым
4-4-1-1
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
32
Обертан
22
Скоулз
16
Кэррик
24
Флетчер
17
Нани
10
Бербатов
99
Илдырым
14
Ипек
14
Ипек
99
Илдырым
7
Инсуа
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Инсуа
20
Шен
35
Одабаши
35
Одабаши
20
Шен
24
Флетчер
12
Бебе
12
Бебе
24
Флетчер
27
Эвра
2
Фабио
2
Фабио
27
Эвра
17
Нани
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
17
Нани
Остались в запасе
Бурсаспор
Манчестер Юнайтед
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
6
Бекир Озан Хас
ЦП
16
Явуз Эзкан
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
6
Бекир Озан Хас
ЦП
16
Явуз Эзкан
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Бурсаспор - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бурса Ататюрк
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