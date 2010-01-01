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    Явуз Эзкан

    #16 | Вратарь
    Имя Явуз
    Фамилия Эзкан
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 мая 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 85
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