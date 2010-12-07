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Бурсаспор - Рейнджерс
Бурсаспор - Рейнджерс: обзор матча 07 декабря 2010
Бурсаспор
07.12.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
79'
С. Илдырым
20'
К. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Рейнджерс
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
Д. Коул
Желтая карточка
Б. Озан Хас
ГОЛ! 1:1!
С. Илдырым
Пас отдал
О. Ипек
Замена
В. Вайсс
️️️️
С. Нейсмит
Желтая карточка
Д. Битти
Желтая карточка
О. Ипек
Замена
Д. Битти
️️️️
К. Миллер
Замена
Т. Бахадыр
️️️️
Л. Нуньес
Замена
П. Баталья
️️️️
Х. Чимшир
Замена
Э. Эрдоган
️️️️
С. Азиз
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Миллер
Пас отдал
С. Уиттакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
16
Явуз Эзкан
ВР
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
14
Озан Ипек
ЦП
7
Федерико Инсуа
ЦП
6
Бекир Озан Хас
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
99
Серкан Илдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Даррен Коул
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
6
Ли МакКаллох
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
9
Кенни Миллер
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Бурсаспор
27
Димитар Иванков
ВР
4
Эмер Эрдоган
ЦЗ
22
Тургай Бахадыр
ЦП
25
Иван Эргич
ЦП
35
Исмаил Одабаши
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
32
Росс Перри
ЦЗ
23
Джордан МакМиллан
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
3-4-1-2
16
Эзкан
23
Кечели
5
Степанов
4
Азиз
5
Чимшир
7
Инсуа
6
Хас
14
Ипек
6
Ведерсон
99
Илдырым
29
Нуньес
3-2-2-1-2
1
МакГрегор
3
Уиттакер
12
Фостер
3
Уэйр
20
Коул
24
Бугерра
6
МакКаллох
10
Дэвис
41
Хаттон
14
Нейсмит
9
Миллер
29
Нуньес
22
Бахадыр
22
Бахадыр
29
Нуньес
4
Азиз
4
Эрдоган
4
Эрдоган
4
Азиз
5
Чимшир
18
Баталья
18
Баталья
5
Чимшир
20
Коул
23
МакМиллан
23
МакМиллан
20
Коул
14
Нейсмит
7
Вайсс
7
Вайсс
14
Нейсмит
9
Миллер
44
Битти
44
Битти
9
Миллер
Остались в запасе
Бурсаспор
Рейнджерс
25
Иван Эргич
ЦП
35
Исмаил Одабаши
ЦП
27
Димитар Иванков
ВР
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
32
Росс Перри
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
25
Иван Эргич
ЦП
35
Исмаил Одабаши
ЦП
27
Димитар Иванков
ВР
Остались в запасе
32
Росс Перри
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Бурсаспор - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Бурса Ататюрк
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