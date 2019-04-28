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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор
Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 28 апреля 2019
Бурсаспор
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор
90'
+4
Желтая карточка
М. Лопеш
70'
Желтая карточка
Б. Киса
Желтая карточка
А. Кара
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
5
Билал Киса
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Бурсаспор
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-1-2
10
Эрдоган
14
Латовлевич
26
Ярдымджи
27
Шеджу
35
Кара
25
Сахо
6
Савье
3-1-3-1-1
99
Озтюрк
8
Врсаевич
88
Османпаша
77
Вурал
13
Лопеш
5
Киса
7
Барбоза
20
Сиссоко
45
Ману
17
Цикалеши
Остались в запасе
Бурсаспор
Акхисар Беледиеспор
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Бурсаспор - Акхисар Беледиеспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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