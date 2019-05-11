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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
Фенербахче - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 11 мая 2019
Фенербахче
11.05.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
28'
Р. Сольдадо
30'
Н. Дирар
45+2'
Э. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
Жаилсон
80'
Желтая карточка
Э. Эльмас
79'
78'
Желтая карточка
Э. Атасевен
75'
Желтая карточка
Ж. Бокила
Желтая карточка
С. Азиз
75'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Барбоза
Пас отдал
А. Джевикер
39'
Желтая карточка
Г. Вурал
ГОЛ! 2:0!
Н. Дирар
Пас отдал
М. Исла
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Фенербахче
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Акхисар Беледиеспор
77
Муса Низам
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
4-4-1-1
23
Текин
37
Шкртел
4
Азиз
33
Али Калдырым
22
Исла
5
Топал
8
Дирар
99
Эльмас
16
Жаилсон
28
Вальбуэна
9
Сольдадо
3-4-1-1
99
Озтюрк
88
Османпаша
8
Врсаевич
77
Вурал
18
Джевикер
4
Ротман
20
Сиссоко
7
Барбоза
45
Ману
18
Бокила
Остались в запасе
Фенербахче
Акхисар Беледиеспор
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
77
Муса Низам
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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