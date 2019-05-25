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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Акхисар Беледиеспор
Коньяспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 25 мая 2019
Коньяспор
25.05.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Акхисар Беледиеспор
Желтая карточка
М. Фофана
61'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Акхисар Беледиеспор
77
Муса Низам
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
18
Айкют Джевикер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
5
Билал Киса
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-1-2-2
1
Киринтили
89
Скубич
87
Озторун
42
Саинер
5
Ай
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
9
Ятабаре
16
Уртадо
2-5-2
77
Низам
8
Врсаевич
17
Регаттен
8
Атасевен
89
Келеш
4
Ротман
7
Барбоза
18
Джевикер
45
Ману
Остались в запасе
Коньяспор
Акхисар Беледиеспор
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
5
Билал Киса
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Остались в запасе
5
Билал Киса
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Коньяспор - Акхисар Беледиеспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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