Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Адис Яхович
Адис Яхович
Завершил карьеру
18 марта 1987 (39), Скопье
#18 | Нападающий
190 см
Северная Македония
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Жонас забил в 9-м матче лиги подряд, это рекорд Европы
2017.11.07 00:08
8
ЦСКА не планирует подписывать контракт с Яховичем
2017.10.22 19:45
1
ЦСКА предложил Яховичу зарплату в размере 1,3 миллиона в год
2017.10.21 11:41
24
Агент Яховича подтвердил интерес к игроку со стороны команд РФПЛ
2017.10.14 16:51
ЦСКА хочет приобрести 30-летнего форварда из Турции
2017.10.13 15:17
16
Громов: «Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем»
2017.03.16 18:20
Фото
Яхович ушел из «Крыльев» во второй дивизион чемпионата Турции
2016.08.31 20:25
2
Бруно и Яхович выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Уфой»
2016.08.26 17:43
«Крылья Советов» намерены сохранить Яковлева
2016.06.17 14:25
Яхович: «Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч»
2016.04.18 06:27
Яхович: «Если кто-то в «Крыльях Советов» думает о вылете в ФНЛ, может собирать вещи и уходить»
2016.04.01 17:32
2
Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Мурсию»
2016.02.18 21:37
1
Яхович: «В Швейцарии после игры сказал судье, что убью его»
2015.12.24 11:03
1
Яхович: «С фанатами «Ворсклы» всегда хорошо общался. Никакой политики»
2015.12.17 18:59
Яхович: «Когда последний раз я напивался? Когда ребенок родился»
2015.12.17 12:56
1
Фото
Фоторепортаж: «Спартак» - «Крылья Советов» - 1:0
2015.12.05 11:07
Занев: «Надеюсь, мы сможем удержать Яховича»
2015.11.27 10:27
Яхович: «Самые лучшие вратари у «Крыльев Советов»
2015.11.21 18:38
Яхович пропустит несколько матчей
2015.09.10 21:43
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» пропустит шесть недель
2015.07.03 01:13
13
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
Видео
Талалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+