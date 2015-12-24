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    Яхович: «В Швейцарии после игры сказал судье, что убью его»

    Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович рассказал об инциденте, который стоил ему дисквалификации на девять матчей.

    «Как было дело: я уже находился без мяча, а игрок ударил меня по ногам. Хотел я ему в ответ врезать, но не успел, даже не тронул его, маленько толкнул. Судья это увидел, сразу влепил мне красную карточку. Ну, я кричать на него: «Почему мне красная?! Ты ему ничего не показал! Ты нас убиваешь!» А мы играли хорошо, я каждую игру забивал гол-два.

    Напоследок сказал судье, что убью его. И за такое полиция Швейцарии меня могла арестовать, если бы он пожаловался. Хорошо, что в ФИФА этому арбитру объяснили, что не нужно ничего устраивать. Сказали: «У тебя карьера только начинается, зачем оно тебе?» А судья был очень плохой. Футбол бывает агрессивным. Когда сын родился, я закончил с такими моментами», – сказал Яхович.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    24.12.2015 11:03
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    Aztec58
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    Надо было в Терек идти.
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