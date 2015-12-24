Яхович: «В Швейцарии после игры сказал судье, что убью его»

Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович рассказал об инциденте, который стоил ему дисквалификации на девять матчей.

«Как было дело: я уже находился без мяча, а игрок ударил меня по ногам. Хотел я ему в ответ врезать, но не успел, даже не тронул его, маленько толкнул. Судья это увидел, сразу влепил мне красную карточку. Ну, я кричать на него: «Почему мне красная?! Ты ему ничего не показал! Ты нас убиваешь!» А мы играли хорошо, я каждую игру забивал гол-два.



Напоследок сказал судье, что убью его. И за такое полиция Швейцарии меня могла арестовать, если бы он пожаловался. Хорошо, что в ФИФА этому арбитру объяснили, что не нужно ничего устраивать. Сказали: «У тебя карьера только начинается, зачем оно тебе?» А судья был очень плохой. Футбол бывает агрессивным. Когда сын родился, я закончил с такими моментами», – сказал Яхович.