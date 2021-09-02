Адис Яхович - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Адис
|Фамилия
|Яхович
|Команда
|Гезтепе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Адис
|Фамилия
|Яхович
|Команда
|Гезтепе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2021
|1' -58'
|Северная Македония
|0:4
|Германия
|08.10.2021
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:4
|Северная Македония
|08.09.2021
|64' -89'
|Северная Македония
|0:0
|Румыния
|05.09.2021
|80' -89'
|Исландия
|2:2
|Северная Македония
|02.09.2021
|1' -81'
|Северная Македония
|0:0
|Армения