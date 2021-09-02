Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адис Яхович - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Адис
    Фамилия Яхович
    Команда Гезтепе
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 марта 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2021 1' -58' Северная Македония 0:4 Германия
    08.10.2021 Был в запасе Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
    08.09.2021 64' -89' Северная Македония 0:0 Румыния
    05.09.2021 80' -89' Исландия 2:2 Северная Македония
    02.09.2021 1' -81' Северная Македония 0:0 Армения
    • Читайте нас: 
    11