Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Армения
Северная Македония - Армения: обзор матча 02 сентября 2021
Северная Македония
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
0 : 0
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Армения
Желтая карточка
Т. Костадинов
81'
Замена
М. Ристовски
️️️️
А. Яхович
81'
Желтая карточка
В. Муслиу
73'
67'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
Э. Варданян
66'
Желтая карточка
К. Оганесян
Замена
С. Спировски
️️️️
А. Трайковски
60'
51'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
46'
Замена
А. Корян
️️️️
В. Бичахчян
23'
Желтая карточка
Т. Восканян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Адис Яхович
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
0
Эрик Варданян
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
0
Nikola Gjorgjev
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
21
Яни Атанасов
ЦФ
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
0
Ишхан Гелоян
ЛВ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Аршак Корян
ПВ
0
Грайр Мкоян
ЦФ
20
Давид Тертерян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
3-2-3-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
13
Ристовски
14
Велкоски
18
Костадинов
11
Чурлинов
7
Эльмас
10
Барди
9
Трайковски
9
Яхович
3-1-4-1-1
1
Юрченко
13
Оганесян
2
Калисир
4
Восканян
5
Григорян
23
Бичахчян
19
Амбарцумян
8
Удо
18
Мхитарян
0
Варданян
22
Адамян
9
Яхович
19
Ристовски
19
Ристовски
9
Яхович
9
Трайковски
20
Спировски
20
Спировски
9
Трайковски
0
Варданян
10
Сперцян
10
Сперцян
0
Варданян
23
Бичахчян
10
Корян
10
Корян
23
Бичахчян
Остались в запасе
Северная Македония
Армения
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
0
Nikola Gjorgjev
ЦП
21
Яни Атанасов
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
16
Анатолий Айвазов
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
0
Ишхан Гелоян
ЛВ
0
Грайр Мкоян
ЦФ
20
Давид Тертерян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
0
Nikola Gjorgjev
ЦП
21
Яни Атанасов
ЦФ
Остались в запасе
16
Анатолий Айвазов
ВР
14
Арман Оганесян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
0
Ишхан Гелоян
ЛВ
0
Грайр Мкоян
ЦФ
20
Давид Тертерян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Северная Македония - Армения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
Новости команд
Все
Северная Македония
Армения
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+