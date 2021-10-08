Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Северная Македония
Лихтенштейн - Северная Македония: обзор матча 08 октября 2021
Лихтенштейн
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
0 : 4
Завершен
Северная Македония
39'
Д. Велкоски
66'
Э. Алиоски (П)
74'
Б. Николов
83'
Д. Чурлинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Северная Македония
83'
ГОЛ! 0:4!
Д. Чурлинов
76'
Замена
Э. Ракип
️️️️
С. Ристовски
76'
Замена
Д. Зайков
️️️️
Д. Велкоски
Замена
М. Бюхель
️️️️
А. Зеле
75'
74'
ГОЛ! 0:3!
Б. Николов
Пас отдал
Д. Велкоски
70'
Замена
Б. Николов
️️️️
Э. Алиоски
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Алиоски
61'
Замена
Б. Миовски
️️️️
М. Ристовски
Желтая карточка
Д. Кауфманн
52'
Замена
Л. Мейер
️️️️
Н. Фрик
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Велкоски
Пас отдал
К. Ристевски
25'
Желтая карточка
М. Ристовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
0
Claudio Majer
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
16
Бобан Николов
ЦП
0
Nikola Gjorgjev
ЦП
0
Эрдаль Ракип
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
4-4-2
1
Бюхель
6
Малин
23
Хофер
3
Гопель
4
Кауфманн
20
Вольфингер
16
Вольфингер
18
Хаслер
8
Зеле
10
Фрик
22
Фрик
3-4-2-1
23
Димитриевски
13
Ристовски
4
Ристевски
8
Алиоски
20
Спировски
5
Адеми
19
Ристовски
14
Велкоски
7
Эльмас
11
Чурлинов
9
Трайковски
10
Фрик
14
Мейер
14
Мейер
10
Фрик
8
Зеле
13
Бюхель
13
Бюхель
8
Зеле
14
Велкоски
5
Зайков
5
Зайков
14
Велкоски
8
Алиоски
16
Николов
16
Николов
8
Алиоски
13
Ристовски
0
Ракип
0
Ракип
13
Ристовски
19
Ристовски
9
Миовски
9
Миовски
19
Ристовски
Остались в запасе
Лихтенштейн
Северная Македония
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
0
Claudio Majer
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Nikola Gjorgjev
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
0
Claudio Majer
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Nikola Gjorgjev
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Лихтенштейн - Северная Македония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Северная Македония
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Северная Македония – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Северной Македонии и Словении на победу в матче 6 тура
15 ноября
Шотландия – Северная Македония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Шотландии и Северной Македонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+