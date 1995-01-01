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    Ридван Кардешоглу

    #20 | Нападающий
    Имя Ридван
    Фамилия Кардешоглу
    Состав Без клуба
    Родной город Вадуц
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 1996 (26 лет)
    Рост 180
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