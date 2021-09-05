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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Лихтенштейн
Румыния - Лихтенштейн: обзор матча 05 сентября 2021
Румыния
05.09.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 5 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
11'
А. Тошка
18'
К. Маня
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Лихтенштейн
Замена
Д. Сореску
️️️️
Я. Хаджи
80'
Замена
В. Гицэ
️️️️
И. Неделчару
79'
70'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Я. Фрик
Замена
Д. Ман
️️️️
Й. Маркович
65'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Н. Станчу
64'
Замена
М. Марин
️️️️
Д. Олару
63'
46'
Замена
А. Зеле
️️️️
Н. Фрик
ГОЛ! 2:0!
К. Маня
Пас отдал
Я. Хаджи
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Тошка
Пас отдал
Й. Маркович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
4
Адриан Рус
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
7
Андрей Кордя
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Румыния
22
Камора
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
0
Драгош Неделку
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
16
Михай Айоани
ЦФ
12
Андрей Влад
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
23
Деян Сореску
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-3-1-3
1
Ницэ
4
Маня
5
Неделчару
3
Тошка
10
Станчу
7
Олару
18
Марин
10
Хаджи
7
Кордя
9
Маркович
4
Рус
4-3-3
1
Бюхель
6
Малин
23
Хофер
3
Гопель
4
Грюненфельдер
16
Вольфингер
19
Фроммельт
18
Хаслер
9
Кардешоглу
10
Фрик
22
Фрик
10
Станчу
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
10
Станчу
9
Маркович
20
Ман
20
Ман
9
Маркович
5
Неделчару
5
Гицэ
5
Гицэ
5
Неделчару
10
Хаджи
23
Сореску
23
Сореску
10
Хаджи
7
Олару
6
Марин
6
Марин
7
Олару
10
Фрик
8
Зеле
8
Зеле
10
Фрик
22
Фрик
15
Йилдыз
15
Йилдыз
22
Фрик
Остались в запасе
Румыния
Лихтенштейн
2
Андрей Рацу
ПЗ
22
Камора
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Драгош Неделку
ЦП
16
Михай Айоани
ЦФ
12
Андрей Влад
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
22
Камора
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Драгош Неделку
ЦП
16
Михай Айоани
ЦФ
12
Андрей Влад
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Румыния - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
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