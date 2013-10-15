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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Эстония
Румыния - Эстония: обзор матча 15 октября 2013
Румыния
15.10.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
2 : 0
Завершен
Эстония
31'
Ч. Марика (П)
81'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Эстония
Желтая карточка
А. Бурчану
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ч. Марика
Пас отдал
А. Мэцел
81'
Замена
О. Хобан
️️️️
К. Лазэр
79'
78'
Желтая карточка
А. Дмитриев
75'
Замена
Д. Круглов
️️️️
Й. Линдпере
70'
Желтая карточка
Р. Клаван
Желтая карточка
Ф. Гардош
66'
58'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
С. Пури
Замена
Г. Торже
️️️️
Г. Букур
57'
46'
Замена
Х. Аниер
️️️️
С. Зенев
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Б. Станку
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Марика
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
0
Костин Лазэр
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
3
Микк Рейнтам
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
2
Йоэль Линдпере
ЦП
9
Тармо Кинк
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Румыния
12
Кристиан Балградян
ВР
1
Богдан Лобонц
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
16
Гардош
15
Гоян
2
Мэцел
0
Бурчану
10
Тэнасе
0
Лазэр
17
Букур
0
Марика
19
Станку
4-4-2
1
Парейко
23
Тенисте
17
Яагер
15
Клаван
3
Рейнтам
7
Пури
14
Васильев
2
Линдпере
6
Дмитриев
10
Зенев
9
Кинк
17
Букур
11
Торже
11
Торже
17
Букур
19
Станку
0
Грозав
0
Грозав
19
Станку
0
Лазэр
5
Хобан
5
Хобан
0
Лазэр
2
Линдпере
5
Круглов
5
Круглов
2
Линдпере
7
Пури
11
Оямаа
11
Оямаа
7
Пури
10
Зенев
8
Аниер
8
Аниер
10
Зенев
Остались в запасе
Румыния
Эстония
4
Срджан Лукин
ЦЗ
12
Кристиан Балградян
ВР
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
12
Кристиан Балградян
ВР
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
12
Микхел Аксалу
ВР
20
Герт Камс
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Румыния - Эстония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Национальный
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