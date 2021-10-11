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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Исландия - Лихтенштейн
Исландия - Лихтенштейн: обзор матча 11 октября 2021
Исландия
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
19'
С. Тейтур Тордарсон
35'
А. Гюдмюндссон (П)
79'
А. Гюдмюндссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия - Лихтенштейн
84'
Замена
Д. Брендле
️️️️
Я. Фрик
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Гюдмюндссон
79'
67'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
А. Зеле
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
65'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
65'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
В. Кьяртанссон
65'
63'
Вторая желтая
М. Марксер
58'
Желтая карточка
Н. Фроммельт
46'
Замена
Н. Фрик
️️️️
Л. Мейер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гюдмюндссон
35'
34'
Желтая карточка
М. Марксер
Замена
Х. Херманнссон
️️️️
Д. Лео Гретарссон
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
19'
8'
Замена
М. Марксер
️️️️
А. Малин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
22
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
18
Микаэл Андерсон
ЦП
0
Elías Már Ómarsson
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
17
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
0
Claudio Majer
ЦФ
2-4-1-3
1
Олафссон
15
Сампстед
15
Бьярнасон
6
Хельгасон
8
Бьярнасон
16
Тордарсон
8
Тораринссон
11
Гюдмюндссон
22
Кьяртанссон
3
Гретарссон
11
Торстейнссон
4-5-1
1
Бюхель
3
Гопель
23
Хофер
6
Малин
4
Грюненфельдер
14
Мейер
19
Фроммельт
8
Зеле
20
Вольфингер
18
Хаслер
22
Фрик
3
Гретарссон
16
Херманнссон
16
Херманнссон
3
Гретарссон
6
Хельгасон
6
Бальдюрссон
6
Бальдюрссон
6
Хельгасон
11
Торстейнссон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
11
Торстейнссон
22
Кьяртанссон
17
Гудьонсен
17
Гудьонсен
22
Кьяртанссон
6
Малин
5
Марксер
5
Марксер
6
Малин
22
Фрик
2
Брендле
2
Брендле
22
Фрик
8
Зеле
15
Йилдыз
15
Йилдыз
8
Зеле
14
Мейер
10
Фрик
10
Фрик
14
Мейер
Остались в запасе
Исландия
Лихтенштейн
1
Рунар Рунарссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Микаэл Андерсон
ЦП
0
Elías Már Ómarsson
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
0
Claudio Majer
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
1
Рунар Рунарссон
ВР
13
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Микаэл Андерсон
ЦП
0
Elías Már Ómarsson
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
0
Claudio Majer
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Исландия - Лихтенштейн
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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