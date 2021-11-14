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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Румыния
Лихтенштейн - Румыния: обзор матча 14 ноября 2021
Лихтенштейн
14.11.2021, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
0 : 2
Завершен
Румыния
8'
Д. Ман
87'
Н. Банку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Румыния
87'
ГОЛ! 0:2!
Н. Банку
Пас отдал
А. Максим
82'
Замена
Э. Сали
️️️️
А. Иван
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Вольфингер
82'
Замена
М. Бюхель
️️️️
А. Зеле
82'
Желтая карточка
Н. Фроммельт
80'
74'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ман
73'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
О. Морутан
Замена
Д. Кауфманн
️️️️
Л. Мейер
71'
Желтая карточка
С. Вольфингер
70'
63'
Замена
А. Максим
️️️️
Н. Станчу
63'
Замена
Д. Алибек
️️️️
Г. Пушкаш
Желтая карточка
Л. Мейер
48'
35'
Пенальти не реализован!
Н. Станчу
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
Пас отдал
А. Рус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
0
Драгош Неделку
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
20
Деннис Ман
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Лихтенштейн
12
Армандо Майер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
12
Андрей Влад
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
13
Энес Сали
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
10
Янис Хаджи
АП
7
Денис Алибек
ЦФ
3-5-2
1
Бюхель
0
Спириг
3
Гопель
4
Грюненфельдер
19
Фроммельт
14
Мейер
8
Зеле
18
Хаслер
20
Вольфингер
22
Фрик
10
Фрик
4-2-2-2
1
Ницэ
4
Маня
4
Рус
15
Буркэ
11
Банку
0
Неделку
10
Станчу
20
Ман
21
Морутан
11
Иван
17
Пушкаш
14
Мейер
4
Кауфманн
4
Кауфманн
14
Мейер
8
Зеле
13
Бюхель
13
Бюхель
8
Зеле
20
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
20
Вольфингер
11
Иван
13
Сали
13
Сали
11
Иван
21
Морутан
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
21
Морутан
10
Станчу
10
Максим
10
Максим
10
Станчу
20
Ман
10
Хаджи
10
Хаджи
20
Ман
17
Пушкаш
7
Алибек
7
Алибек
17
Пушкаш
Остались в запасе
Лихтенштейн
Румыния
12
Армандо Майер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
9
Флорин Тэнасе
АП
12
Хорациу Молдован
ВР
12
Андрей Влад
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
12
Армандо Майер
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Остались в запасе
9
Флорин Тэнасе
АП
12
Хорациу Молдован
ВР
12
Андрей Влад
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Лихтенштейн - Румыния
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Райнпарк
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