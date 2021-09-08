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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Лихтенштейн
Армения - Лихтенштейн: обзор матча 08 сентября 2021
Армения
08.09.2021, среда, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
1 : 1
Завершен
Лихтенштейн
45+5'
Г. Мхитарян (П)
80'
Н. Фрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Лихтенштейн
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кауфманн
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Калисир
87'
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фрик
61'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
А. Зеле
48'
Желтая карточка
Н. Фроммельт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мхитарян
45'
+5
45'
+3
Желтая карточка
А. Зеле
42'
Замена
Н. Фрик
️️️️
Я. Фрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Соломон Удо
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
20
Давид Тертерян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
0
Ишхан Гелоян
ЛВ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Артак Григорян
ОП
20
Артем Аванесян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Эрик Варданян
АП
10
Аршак Корян
ПВ
Лихтенштейн
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
15
Марко Марксер
ЦФ
3-3-1-3
1
Юрченко
3
Ароян
2
Калисир
13
Оганесян
18
Мхитарян
8
Удо
11
Барсегян
7
Байрамян
20
Карапетян
22
Адамян
20
Тертерян
4-4-2
1
Бюхель
4
Кауфманн
23
Хофер
3
Гопель
6
Малин
19
Фроммельт
18
Хаслер
20
Вольфингер
8
Зеле
22
Фрик
9
Кардешоглу
2
Калисир
0
Гелоян
0
Гелоян
2
Калисир
22
Фрик
10
Фрик
10
Фрик
22
Фрик
8
Зеле
15
Йилдыз
15
Йилдыз
8
Зеле
Остались в запасе
Армения
Лихтенштейн
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
20
Артем Аванесян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Эрик Варданян
АП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Марко Марксер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Станислав Бучнев
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
14
Арман Оганесян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
20
Артем Аванесян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
0
Эрик Варданян
АП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
10
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Марко Марксер
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Армения - Лихтенштейн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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