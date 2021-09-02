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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Германия
Лихтенштейн - Германия: обзор матча 02 сентября 2021
Лихтенштейн
02.09.2021, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 4 тур
0 : 2
Завершен
Германия
41'
Т. Вернер
77'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Германия
Замена
Н. Колльман
️️️️
А. Малин
83'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Вольфингер
83'
82'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Й. Киммих
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сане
Пас отдал
Л. Горецка
73'
Замена
Л. Горецка
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Р. Кардешоглу
️️️️
Я. Фрик
71'
Замена
Р. Грюненфельдер
️️️️
Н. Фрик
71'
Замена
Ф. Вольфингер
️️️️
А. Зеле
61'
60'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Хаверц
60'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Б. Баку
60'
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Мусиала
41'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Мусиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Германия
12
Бернд Лено
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лихтенштейн
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
17
Никола Колльман
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
10
Махмуд Дауд
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Марко Ройс
АП
17
Флориан Вирц
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
4-4-2
1
Бюхель
6
Малин
23
Хофер
3
Гопель
4
Кауфманн
8
Зеле
19
Фроммельт
18
Хаслер
20
Вольфингер
10
Фрик
22
Фрик
4-1-1-2-2
12
Лено
3
Баку
15
Зюле
15
Керер
21
Госенс
6
Киммих
21
Гюндоган
19
Сане
10
Мусиала
7
Хаверц
11
Вернер
10
Фрик
4
Грюненфельдер
4
Грюненфельдер
10
Фрик
8
Зеле
16
Вольфингер
16
Вольфингер
8
Зеле
6
Малин
17
Колльман
17
Колльман
6
Малин
20
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
20
Вольфингер
22
Фрик
9
Кардешоглу
9
Кардешоглу
22
Фрик
21
Гюндоган
8
Горецка
8
Горецка
21
Гюндоган
10
Мусиала
11
Ройс
11
Ройс
10
Мусиала
6
Киммих
17
Вирц
17
Вирц
6
Киммих
3
Баку
18
Хофманн
18
Хофманн
3
Баку
7
Хаверц
20
Гнабри
20
Гнабри
7
Хаверц
Остались в запасе
Лихтенштейн
Германия
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
19
Карим Адейеми
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Томас Хоби
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Остались в запасе
19
Карим Адейеми
ЛВ
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лихтенштейн - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
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