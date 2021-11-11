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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Лихтенштейн
Германия - Лихтенштейн: обзор матча 11 ноября 2021
Германия
11.11.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 9 тур
9 : 0
Завершен
Лихтенштейн
11'
И. Гюндоган (П)
20'
Д. Кауфманн (АГ)
22'
Л. Сане
23'
М. Ройс
49'
Л. Сане
76'
Т. Мюллер
80'
Б. Баку
86'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Лихтенштейн
ГОЛ! 8:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
М. Ройс
86'
83'
Замена
М. Бюхель
️️️️
А. Зеле
83'
Замена
Д. Брендле
️️️️
С. Вольфингер
ГОЛ! 7:0!
Б. Баку
Пас отдал
М. Ройс
80'
ГОЛ! 6:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Нойхаус
76'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Т. Керер
72'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Л. Сане
64'
Замена
М. Арнольд
️️️️
И. Гюндоган
64'
ГОЛ! 5:0!
Л. Сане
Пас отдал
М. Ройс
49'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Хофманн
46'
Желтая карточка
А. Рюдигер
39'
ГОЛ! 4:0!
М. Ройс
23'
ГОЛ! 3:0!
Л. Сане
Пас отдал
Л. Горецка
22'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Кауфманн
Пас отдал
К. Гюнтер
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Гюндоган
11'
9'
Красная карточка
Й. Хофер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Боте Баку
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Марко Ройс
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
0
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
4-2-3-1
1
Нойер
20
Гюнтер
15
Керер
2
Рюдигер
3
Баку
8
Горецка
21
Гюндоган
18
Хофманн
11
Ройс
19
Сане
13
Мюллер
4-4-2
1
Бюхель
4
Кауфманн
23
Хофер
3
Гопель
6
Малин
19
Фроммельт
18
Хаслер
20
Вольфингер
8
Зеле
22
Фрик
11
Саланович
15
Керер
4
Гинтер
4
Гинтер
15
Керер
21
Гюндоган
0
Арнольд
0
Арнольд
21
Гюндоган
8
Горецка
17
Нойхаус
17
Нойхаус
8
Горецка
18
Хофманн
0
Нмеча
0
Нмеча
18
Хофманн
19
Сане
9
Фолланд
9
Фолланд
19
Сане
8
Зеле
13
Бюхель
13
Бюхель
8
Зеле
20
Вольфингер
2
Брендле
2
Брендле
20
Вольфингер
Остались в запасе
Германия
Лихтенштейн
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
0
Роман Спириг
ЛЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Германия - Лихтенштейн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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Лихтенштейн
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