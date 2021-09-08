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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Румыния
Северная Македония - Румыния: обзор матча 08 сентября 2021
Северная Македония
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 6 тур
0 : 0
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Румыния
Желтая карточка
В. Муслиу
86'
Замена
А. Трайковски
️️️️
С. Спировски
78'
Замена
Б. Николов
️️️️
Д. Чурлинов
78'
74'
Замена
М. Марин
️️️️
Д. Сореску
Желтая карточка
Т. Костадинов
71'
Замена
А. Яхович
️️️️
М. Ристовски
64'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Велкоски
64'
63'
Замена
А. Кордя
️️️️
Й. Маркович
63'
Замена
Р. Марин
️️️️
Д. Неделку
48'
Желтая карточка
Д. Неделку
Желтая карточка
М. Ристовски
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Тихомир Костадинов
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
0
Драгош Неделку
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Йован Маркович
ЦФ
23
Деян Сореску
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Северная Македония
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
21
Яни Атанасов
ЦФ
9
Адис Яхович
ЦФ
Румыния
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
12
Андрей Влад
ЦФ
4
Адриан Рус
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
7
Андрей Кордя
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
3-4-3
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
13
Ристовски
20
Спировски
18
Костадинов
19
Ристовски
14
Велкоски
11
Чурлинов
7
Эльмас
10
Барди
4-3-1-2
1
Ницэ
2
Рацу
5
Неделчару
22
Камора
21
Кирикеш
8
Чикелдэу
10
Станчу
0
Неделку
20
Ман
23
Сореску
9
Маркович
14
Велкоски
4
Ристевски
4
Ристевски
14
Велкоски
11
Чурлинов
16
Николов
16
Николов
11
Чурлинов
20
Спировски
9
Трайковски
9
Трайковски
20
Спировски
19
Ристовски
9
Яхович
9
Яхович
19
Ристовски
0
Неделку
18
Марин
18
Марин
0
Неделку
9
Маркович
7
Кордя
7
Кордя
9
Маркович
23
Сореску
6
Марин
6
Марин
23
Сореску
Остались в запасе
Северная Македония
Румыния
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
21
Яни Атанасов
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
12
Андрей Влад
ЦФ
4
Адриан Рус
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
24
Даниэль Аврамовски
ЦП
9
Боян Миовски
ЦФ
21
Яни Атанасов
ЦФ
Остались в запасе
3
Алин Тошка
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Дариус Олару
ЦП
12
Андрей Влад
ЦФ
4
Адриан Рус
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Северная Македония - Румыния
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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