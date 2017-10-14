Агент Яховича подтвердил интерес к игроку со стороны команд РФПЛ

Агент Сержан Еремич, представляющий интересы нападающего «Гезтепе» Адиса Яховича, подтвердил, что его клиент может вернуться в Россию, где раньше выступал за «Крылья Советов».

«Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов. На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, как будет лучше для карьеры»,– сказал Еремич.

Вчера появилась информация, что 30-летний игрок может продолжить карьеру в ЦСКА, который уже вступил в переговоры с турецким клубом. В числе претендентов на македонца также называются «Бешикташ» и «Антальяспор».

В нынешнем сезоне Яхович забил семь голов в семи матчах во второй турецкой лиге.