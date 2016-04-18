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  • Яхович: «Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч»

Яхович: «Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч»

18 апреля 2016, 06:27

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адис Яхович остался доволен победой своей команды на выезде над столичным «Динамо».

«Не надо смотреть только на себя, надо смотреть на команду. Очень важно, что выиграли и набрали три очка, чуть поднялись наверх. Большое спасибо всем болельщикам, пришедшим нас поддержать.

Пускай «Динамо» всегда так играет, не забивая свои шансы, а мы забьем свой один и выиграем. Важно, кто выиграл игру, а не кто больше бил или держал мяч. Пускай каждая игра будет складываться так, а мы будем брать три очка», – сказал Яхович.

Матч 24-го тура «Динамо» – «Крылья Советов» закончился со счетом 1:0. Единственный гол на последней минуте компенсированного времени матча забил нападающий гостей Джанни Бруно. После этой победы «Крылья Советов» поднялись на 10-е место, а «Динамо» опустилось на 12-е.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Россия Крылья Советов Динамо Бруно Джанни Яхович Адис
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