Жонас забил в 9-м матче лиги подряд, это рекорд Европы

«Бенфика» в матче 11-го тура чемпионата Португалии обыграла «Виторию Гимараеш» со счетом 3:1.

Нападающий Жонас открыл счет. 33-летний бразилец забил в девятом матче чемпионата подряд. Показатель является ведущим для футболистов национальных чемпионатов Европы.

В текущем сезоне на его счету 14 голов и три результативные передачи в 17-ти играх всех турниров.

В марте форвард продлил контракт с лиссабонским клубом.

Топ-5 результативных серий в ведущих лигах Европы-2017/18:

1. Жонас, «Бенфика» – 9 матчей

2. Адис Яхович, «Гезтепе» – 7

3. Симоне Дзадза, «Валенсия» – 6

4. Роберт Левандовски, «Бавария» – 5

Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 5