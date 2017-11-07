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Жонас забил в 9-м матче лиги подряд, это рекорд Европы

7 ноября 2017, 00:08
8

«Бенфика» в матче 11-го тура чемпионата Португалии обыграла «Виторию Гимараеш» со счетом 3:1.

Нападающий Жонас открыл счет. 33-летний бразилец забил в девятом матче чемпионата подряд. Показатель является ведущим для футболистов национальных чемпионатов Европы.

В текущем сезоне на его счету 14 голов и три результативные передачи в 17-ти играх всех турниров.

В марте форвард продлил контракт с лиссабонским клубом.

Топ-5 результативных серий в ведущих лигах Европы-2017/18:

1. Жонас, «Бенфика» – 9 матчей

2. Адис Яхович, «Гезтепе» – 7

3. Симоне Дзадза, «Валенсия» – 6

4. Роберт Левандовски, «Бавария» – 5

Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 5

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Бенфика»
Португалия. Примейра Турция. Суперлига Бенфика Гезтепе Жонас Яхович Адис
Комментарии (8)
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Поль
1510003179
А рекорд месси?
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ИванЯ
1510004393
Португалия ТОП 5?, 2 место Яхович Турция Топ 5?
Ответить
Борз-95
1510005661
Какой крвсавчик)
Ответить
ЛивеерпулЬ
1510006669
Варди 11 голов?
Ответить
яйва-яйва
1510023356
Молодец!
Ответить
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