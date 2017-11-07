Жонас забил в 9-м матче лиги подряд, это рекорд Европы

«Бенфика» в матче 11-го тура чемпионата Португалии обыграла «Виторию Гимараеш» со счетом 3:1.
Нападающий Жонас открыл счет. 33-летний бразилец забил в девятом матче чемпионата подряд. Показатель является ведущим для футболистов национальных чемпионатов Европы.
В текущем сезоне на его счету 14 голов и три результативные передачи в 17-ти играх всех турниров.
В марте форвард продлил контракт с лиссабонским клубом.
Топ-5 результативных серий в ведущих лигах Европы-2017/18:
1. Жонас, «Бенфика» – 9 матчей
2. Адис Яхович, «Гезтепе» – 7
3. Симоне Дзадза, «Валенсия» – 6
4. Роберт Левандовски, «Бавария» – 5
Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 5
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Бенфика»