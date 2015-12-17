Яхович: «Когда последний раз я напивался? Когда ребенок родился»

Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович рассказал о том, как он готовился к матчу с ЦСКА в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги, в котором его команда смогла добиться выездной победы со счетом 2:0.

– Тарас Бурлак перед матчем с ЦСКА так хотел спать, что выпил три таблетки кофеина. Что пили вы?

– Мы все мало спали, я лег в полночь, а уже в пять утра подъем – на самолет. Когда прилетели в Москву, кое-как успел еще два часа поспать. Перед игрой нам давали энергетический напиток, ну и я две таблетки кофеина выпил.

– Может, надо чаще его пить?

– Да, игру мы выиграли, но хочется и поспать. Эмоции тогда были особенные: обыграли ЦСКА, я забил два гола. Уснул в итоге только в три часа утра.

– Насколько я знаю, победу отмечали всем клубом.

– У меня вообще не осталось энергии, чтобы ехать на party. Уснул я в три, рано проснулся на тренировку, это потом уже мы съездили с парнями в баню: раки, чуть-чуть выпили пива. Когда последний раз я напивался? О-о, это когда ребенок родился.

– У «Крыльев Советов» отличная база в Самаре, многие игроки там и живут. Вы тоже?

– Когда моя семья была здесь, я снимал квартиру. А так да, живу на базе, там хорошие условия: комнаты, столовая, уборщицы. Хотя с друзьями-иностранцами мы каждый день ездим в ресторан.

– Неужели у вас нет машины?

– Футболист и без машины – такое бывает?! Хах, конечно, она у меня есть – Nissan Qashqai, причем покупал новый. Большая дорогая машина мне не нужна, я иностранец, могу завтра уехать или закончится контракт. Что я буду делать с машиной?