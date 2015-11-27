Занев: «Надеюсь, мы сможем удержать Яховича»

Защитник «Амкара» Петар Занев поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в рамках 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги, который состоится завтра, 28 ноября.



«Крылья Советов» хорошо защищаются и хорошо контратакуют. Хорошее впечатление от их нападающего Яховича, который забил 2 гола ЦСКА, но, надеюсь, мы сможем его сдержать и сами забить голы. Надеюсь, будем играть также, как с «Рубином», за исключением тех ошибок, которые привели к поражению. В общем, нужно побеждать», – сказал Занев.