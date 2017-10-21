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    ЦСКА предложил Яховичу зарплату в размере 1,3 миллиона в год

    Московский ЦСКА продолжает проявлять настойчивость в желании заполучить нападающего турецкого «Гезтепе» Адиса Яховича, сообщает Fanatik. Россияне уже обозначили зарплату, которую готовы предоставить футболисту, – 1,3 миллиона евро в год.

    Отмечается, что трансфер состоится по окончании сезона, когда македонец станет свободным агентом. При этом сам форвард рассматривает вопрос о продлении контракта с «Гезтепе».

    Македонский футболист известен в России по выступлению за «Крылья Советов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 11:41
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 17:33

      вряд ли ЦСКА такую зарплату потянут с учетом их финансового положения, тем более возрастной игрок.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 октября 2017, 15:36

      хахахахахахахахааххахахахахах Цска...............
      не игрок хороший человек нормальный , но если Цска выступает в ЛЧ это ну я не знаю трудно назвать усилением)

      0
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      Рейтинг: +1491

      GM 21 октября 2017, 13:27

      Ему 30 лет.
      Утка очередная, да и источник "знатный" - "сообщает Fanatik".

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 октября 2017, 13:17

      А интересно зачем ЦСКА селекционный отдел если за 2 последних окна они никого не преобрели!!??

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 октября 2017, 13:06

      Пока слухи ниачом...

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 12:43

      В конце сезона квалифицированного форварда свободным агентом - это хорошо!! Но если турки предложат лучшие условия контракта, то облом... Да и форвард уже вчера нужен...

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 12:42

      Жо имеет твёрдое намерение сменить клуб. Опыт, адаптации не нужно, если учитывать возраст.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 октября 2017, 12:31

      ЦСКА жжет!!! Чем дальше тем веселее!!! Пологаю все это должно закончиться ФНЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +1491

      GM > Сильвербой 21 октября 2017, 13:28

      Купи себе губозакаточную машинку и вилку, заодно, чтобы лапшу с ушей снимать. А то уши большие, а соображалка маленькая...

      -2
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      Рейтинг: +1292

      каа 21 октября 2017, 12:30

      Мое мнение: Витиньо на трансфер.(пока стоит что то) уж больно эгоистичен он ... и без пинка Дзагоева не играет...добавить немного и взять нормального напа...а молодежь подтянется..
      в защиту верните Караваева и Чернова...можно попытаться и Новосельцева заманить( он Зениту не нужен по ходу)

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > каа 21 октября 2017, 12:43

      Хорошая мысль, можно даже изменить схему и поиграть в 4 4 2 с Чаловым и Жамалетдиновым в атаке.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 21 октября 2017, 12:24

      Перспективный игрок! По сравнению с игнашевичем 30 лет - ещё молодой )

      2
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