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ЦСКА предложил Яховичу зарплату в размере 1,3 миллиона в год

21 октября 2017, 11:41
24

Московский ЦСКА продолжает проявлять настойчивость в желании заполучить нападающего турецкого «Гезтепе» Адиса Яховича, сообщает Fanatik. Россияне уже обозначили зарплату, которую готовы предоставить футболисту, – 1,3 миллиона евро в год.

Отмечается, что трансфер состоится по окончании сезона, когда македонец станет свободным агентом. При этом сам форвард рассматривает вопрос о продлении контракта с «Гезтепе».

Македонский футболист известен в России по выступлению за «Крылья Советов».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Гезтепе ЦСКА Яхович Адис
Комментарии (24)
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Хакасия
1508575553
Верните Вагнера
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Чуни Муни
1508575982
Своих в молодёжке нет что ли?
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Обер-КанцлерЪ
1508576589
Тупее трансфера не придумать! Ну а в защите пусть Игнашевич играет до 60 лет (пока пенсию получать не начнёт).
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Чермындыр
1508577363
Либо это бред сивой кобылы, либо в ЦСКА настолько все плохо, что некоторые не очень чистые на руку людишки начинают проворачивать хитрые схемы по отмыванию бабла. Нечто похожее было в Динамо
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turist82
1508577891
Перспективный игрок! По сравнению с игнашевичем 30 лет - ещё молодой )
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Сильвербой
1508578287
ЦСКА жжет!!! Чем дальше тем веселее!!! Пологаю все это должно закончиться ФНЛ!!!
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insider_retro
1508578983
В конце сезона квалифицированного форварда свободным агентом - это хорошо!! Но если турки предложат лучшие условия контракта, то облом... Да и форвард уже вчера нужен...
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GM
1508581640
Ему 30 лет. Утка очередная, да и источник "знатный" - "сообщает Fanatik".
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h3LL1k
1508589414
хахахахахахахахааххахахахахах Цска............... не игрок хороший человек нормальный , но если Цска выступает в ЛЧ это ну я не знаю трудно назвать усилением)
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OfaZavr
1508596437
вряд ли ЦСКА такую зарплату потянут с учетом их финансового положения, тем более возрастной игрок.
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