ЦСКА предложил Яховичу зарплату в размере 1,3 миллиона в год

Московский ЦСКА продолжает проявлять настойчивость в желании заполучить нападающего турецкого «Гезтепе» Адиса Яховича, сообщает Fanatik. Россияне уже обозначили зарплату, которую готовы предоставить футболисту, – 1,3 миллиона евро в год.

Отмечается, что трансфер состоится по окончании сезона, когда македонец станет свободным агентом. При этом сам форвард рассматривает вопрос о продлении контракта с «Гезтепе».

Македонский футболист известен в России по выступлению за «Крылья Советов».