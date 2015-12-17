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    • Яхович: «С фанатами «Ворсклы» всегда хорошо общался. Никакой политики»

    Яхович: «С фанатами «Ворсклы» всегда хорошо общался. Никакой политики»

    Нападающий «Крыльев Советов« Адис Яхович рассказал об украинском этапе своей карьеры, которую он провел в составе «Ворсклы».

    – Вас вроде бы звали в «Химки», почему выбрали Украину?

    – «Химки»? Ни разу не обращались. Когда в «Цюрих» пришел новый тренер, я стал выходить на замену. Забил пять мячей со скамейки, и «Цюрих» хотел выкупить меня из аренды. Но я сказал, что хочу назад в «Виль», чтобы уйти в большую команду. За пять игр забил семь голов, и меня сразу купила «Ворскла».

    – «Ворскла» – большая команда?

    – Уровень «Крыльев». Других вариантов, кроме Украины, честно, не было. Ну и мне предложили хорошую зарплату.

    – Приехали вы не в самое лучшее время.

    – У меня был контракт «год плюс два», мне предлагали его переподписать. Но я отказался, потому что начиналась война. А я легионер, если будет большая война, куда я уеду? Плюс у меня жена и ребенок, за которых я боялся. Как-то в аэропорту Луганска нас встретили военные. Играть там мне нравилось, но я сказал: «Извините, но такая ситуация: вы воюете с Россией». Вскоре мне позвонил Вукоевич из «Динамо» Киев, предложил связаться с его агентом. Так я быстро оказался в «Риеке». Слава богу, что ничего большего, чем чуть-чуть война, не случилось.

    – За переход в «Крылья» болельщики из Украины вас не ругали?

    – У меня есть fan-page, и болельщики «Ворсклы» после матча с ЦСКА писали, что скучают, рады, что у меня так устроилась карьера. Потому что с болельщиками я всегда хорошо общался, шутил. Никакой политики. Когда «Ворскла» обыграла «Днепр», я писал в клуб поздравления, что скучаю по Полтаве.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.12.2015 18:59
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