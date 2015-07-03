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    Лучший бомбардир «Крыльев Советов» пропустит шесть недель

    Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адис Яхович получил травму колена и будет вынужден пропустить шесть недель. Это стало известно после проведенного в Германии медицинского обследования. Македонец моментально получил слова поддержки от самарских болельщиков. Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ Яхович стал лучшим бомбардиром команды, чем помог коллективу выиграть соревнования.

    Новый сезон РФПЛ «Крылья Советов» начнут 19 июля гостевым матчем против «Анжи».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 01:13
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    Комментарии (14)
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    umidbest8590
    1435891344
    Здоровья ему
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    Майкл59ru
    1435893475
    Присоединяюсь,здоровья ему.
    Ответить
    cska plus
    1435893713
    здоровья Адису!
    Ответить
    sir_Alex
    1435894592
    Здоровья македонцу
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    Sergei 063KC
    1435912037
    Очень жаль, что не сможет помочь команде. Быстрейшего выздоровления.
    Ответить
    eugen-han
    1435919807
    почему-то кажется,что теперь он забивать будет меньше за команду,потому что нет ткачука,который в тандеме с яховичем забивал и ассистировал ему же,и как-то на поле они друг друга дополняли что ли.
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    nahan
    1435926859
    Выздоровления травмированному.
    Ответить
    Evgenii31
    1435957036
    жаль
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    Sevastopol-www
    1436014311
    Это плохое известие...
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434647
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