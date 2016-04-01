Яхович: «Если кто-то в «Крыльях Советов» думает о вылете в ФНЛ, может собирать вещи и уходить»

Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович заявил, что никто из самарской команды не думает о возможном вылете клуба в ФНЛ. Напомним, на данный момент волжане занимают в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

«Никто из нашей команды не думает о ФНЛ, даже мыслей таких нет. Если об этом кто-то думает, может собирать вещи и уходить, я так считаю. Напротив, у нас все верят в себя и поддерживают друг друга, так дело обстоит сейчас, и думаю, что так будет и дальше.

У нас одна команда, нам не нужно думать о вылете из Премьер-лиги, а надо обыгрывать прямых конкурентов. До конца чемпионата осталось девять матчей, чтобы остаться в лиге, нам надо одержать четыре-пять побед. И обязательно обыгрывать конкурентов – впереди у нас матчи с «Мордовией», «Уфой», «Анжи», – сказал Яхович.