Яхович пропустит несколько матчей

Нападающий «Крыльев Советов» Адис Яхович проходит в Германии курс реабилитации после повреждения колена и по этой причине не сыграет в ближайших матчах команды.

«Яхович не сможет принять участие в игре с «Мордовией». Он точно пропустит несколько ближайших матчей «Крыльев Советов». Сейчас Адис находится в Германии, куда отправился уже во второй раз, он проходит курс восстановления от травмы ноги. Точные сроки его восстановления я назвать не могу. Однако точно можно сказать, что в ближайших матчах на поле мы его не увидим», – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.