Бруно и Яхович выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Уфой»

Стали известны составы, в которых начнут поединок пятого тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Уфа».

Крылья Советов: Лория, Концедалов, Цаллагов, Таранов, Надсон, Родич, Башкиров, Ткачев, Чочиев, Бруно, Яхович.

Запасные: Конюхов, Корниленко, Паскуато, Бато, Мбакогу, Визнович, Павлов.

Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Засеев, Сухов, Стоцкий, Игбун, Зубарев, Безденежных, Абдулавов.

Запасные: Сысуев, Ваньек, Марсиньо, Диего Карлос, Живоглядов, Фатай, Кротов, Сафрониди, Лунев, Батютин, Обляков.