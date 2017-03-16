Громов: «Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем»

Новичок «Крыльев Советов» Артем Громов поделился эмоциями от своего нового клуба. По словам футболиста, из всех игроков он был знаком только с Александром Глебом, а за чемпионатом России ранее не следил.

– Артем, всю свою карьеру ты выступал в УПЛ. Что знал о «Крыльях» до перехода?

– Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем. Конечно, знал о топ-клубах российского чемпионата, но не более того. Из «Крыльев» был знаком только с Александром Глебом.

– Ты около двух недель находишься в расположении нашей команды. Уже имеешь полное представление о «Крыльях»?

– Могу сказать, что в Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в «Крыльях» положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде.

– В «Ворскле» ты играл с Адисом Яховичем, ранее выступавшим за «Крылья». Узнавал у него что-то о клубе до перехода?

– Да, мы играли вместе в Полтаве. Не скажу, что были друзьями, общались не очень много. Его номера телефона у меня нет.

– Ты выступаешь на позиции полузащитника. Приходилось менять позицию?

– Да, было пару раз, тренеры ставили форвардом. Это было необходимо по ходу игры. Но честно говоря, это не моя позиция. Все-таки в полузащите мне гораздо комфортнее.