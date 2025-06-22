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Бельгия. Про-Лига
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Вестерло
Роман Нойштедтер
€ 100 тыс
Роман Нойштедтер
Вестерло
18 февраля 1988 (38), Днепропетровск
#33 | Полузащитник
190 см | 83 кг
Россия | Германия
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Фото
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Фото
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло» из второго бельгийского дивизиона
2022.02.24 16:44
Видео
«Спать хочу». «Рубин» высмеял результативную ошибку Нойштедтера
2021.05.01 20:33
4
Нойштедтер забил дебютный гол за «Динамо»
2021.04.03 20:32
1
Нойштедтер: «Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо»
2021.01.20 21:16
1
Фото
Нойштедтер, Карапузов, Москвичев – в старте «Динамо» на первый матч года против «Леха»
2021.01.17 16:39
2
Видео
«Всем командам забьет Грулев». «Динамо» поздравило болельщиков с наступающим Новым годом
2020.12.28 16:58
Маслов, Мозес, Кокорин – в старте «Спартака»; Варела, Нойштедтер, Н’Жи сыграют у «Динамо»
2020.11.21 17:59
6
Шунин, Нойштедтер и Комличенко смогут сыграть со «Спартаком»
2020.11.18 20:45
1
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шунина, Комличенко, Нойштедтера и Ордеца
2020.11.08 13:39
1
Рыжиков, Карасев, Рабиу – в основе «Тамбова» на игру с «Динамо»; Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер выйдут у гостей
2020.11.01 18:14
Нойштедтер – о возвращении в «Динамо»: «Такое ощущение, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся»
2020.10.15 20:53
Фото
Официально: Нойштедтер вернулся в «Динамо»
2020.10.15 19:35
2
«СЭ»: в «Динамо» будет еще один новичок
2020.10.14 22:02
4
Журналист Алланазаров: зарплата Нойштедтера по новому контракту с «Динамо» уменьшилась почти в два раза
2020.10.13 11:29
3
«СЭ»: Нойштедтер вернется в «Динамо»
2020.10.12 20:48
10
Черчесов – об уходе Нойштедтера из «Динамо»: «Я расстроился. Его форма позволяла снова стучаться в сборную»
2020.10.11 21:45
6
Видео
Кудряшов, Нойштедтер, Кузяев провели первую тренировку в Новогорске
2020.08.29 19:11
1
«Чемпионат»: «Локомотиву» предложили подписать Нойштедтера
2020.08.25 13:27
3
«Динамо» объявило об уходе семи игроков
2020.07.27 10:19
22
В Турции сообщили о возвращении Нойштедтера в Суперлигу
2020.07.23 23:20
3
«Динамо» продлило контракты с Нойштедтером, Юсуповым, Жоаозиньо, Панченко и еще четырьмя игроками
2020.06.29 13:12
1
Карапузов, Нойштедтер, Жоаозиньо – в основе «Динамо» на матч с ЦСКА; Набабкин, Щенников, Марадишвили выйдут у гостей
2020.06.27 17:51
4
Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»
2020.06.16 11:37
5
Нойштедтер: «РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем принято думать за рубежом»
2020.01.20 18:29
1
Коченков, Куликов, Мурило – в старте «Локомотива» на матч с «Динамо»; Рауш, Нойштедтер, Филипп сыграют у гостей
2019.12.01 15:38
9
Нойштедтер: «При Новикове в «Динамо» все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом»
2019.11.07 15:59
2
Плиев, Рауш, Нойштедтер – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом»; Семенов, Глушаков, Понсе сыграют у клуба из Чечни
2019.11.02 12:40
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