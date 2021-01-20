Нойштедтер: «Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо»

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер объяснил, почему у его партнера Шарля Каборе в клубе прозвище Президент. Это пошло от самого уроженца Бобо-Диуласо.

«Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо. Поэтому мы его все так называем. Ему очень приятно», – сказал Нойштедтер.