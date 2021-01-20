Нойштедтер: «Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо»

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер объяснил, почему у его партнера Шарля Каборе в клубе прозвище Президент. Это пошло от самого уроженца Бобо-Диуласо.
«Каборе говорит, что он президент Буркина-Фасо. Поэтому мы его все так называем. Ему очень приятно», – сказал Нойштедтер.
- Каборе с 2006 года выступает за сборную Буркина-Фасо, брал с ней серебро и бронзу Кубка Африки.
- В России Каборе играет с 2013 года.
- Главное достижение в карьере Каборе – чемпионство с «Марселем» в 2010 году.
Источник: ютуб-канал «Динамо»