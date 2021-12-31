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    Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло» из второго бельгийского дивизиона

    Бывший полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер перешел в «Вестерло» на правах свободного агента.

    Контракт с 34-летним хавбеком рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

    • Нойштедтер не играл с лета после ухода из «Динамо».
    • «Вестерло» лидирует во 2-м бельгийском дивизионе.

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    Источник: сайт «Вестерло»

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    24.02.2022 16:44
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