Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло» из второго бельгийского дивизиона

Бывший полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер перешел в «Вестерло» на правах свободного агента.
Контракт с 34-летним хавбеком рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.
- Нойштедтер не играл с лета после ухода из «Динамо».
- «Вестерло» лидирует во 2-м бельгийском дивизионе.
Welkom Roman!https://t.co/U6q9UwZWOYWelcome Roman!https://t.co/EkvGcsCekW#enallemaalsamen pic.twitter.com/g9eIGlvEE4— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 24, 2022
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