Нойштедтер подписал контракт с «Вестерло» из второго бельгийского дивизиона

Бывший полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер перешел в «Вестерло» на правах свободного агента.

Контракт с 34-летним хавбеком рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

Нойштедтер не играл с лета после ухода из «Динамо».

«Вестерло» лидирует во 2-м бельгийском дивизионе.

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