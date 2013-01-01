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    «Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шунина, Комличенко, Нойштедтера и Ордеца

    «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» не сможет рассчитывать на четырех футболистов основы. Антон Шунин пропустит встречу из-за простуды.

    «Из-за различных повреждений пропустят защитник Роман Нойштедтер и нападающий Николай Комличенко. Футболисты должны успеть восстановиться к следующему матчу против «Спартака». Кроме того, Иван Ордец не сыграет из-за дисквалификации», – написал Константин Алексеев.

    • Динамовцы с 2013 года не обыгрывают соперника на своем поле.
    • «Динамо» идет в зоне еврокубков.
    • «Локомотив» в случае победы может подняться в зону еврокубков, выбив оттуда «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Журналист издания "Спорт-Экспресс". В минувшее трансферное окно предсказал переходы Николы Моро в "Динамо" и Артура Юсупова в "Сочи".

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