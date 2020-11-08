«Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шунина, Комличенко, Нойштедтера и Ордеца

«Динамо» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» не сможет рассчитывать на четырех футболистов основы. Антон Шунин пропустит встречу из-за простуды.

«Из-за различных повреждений пропустят защитник Роман Нойштедтер и нападающий Николай Комличенко. Футболисты должны успеть восстановиться к следующему матчу против «Спартака». Кроме того, Иван Ордец не сыграет из-за дисквалификации», – написал Константин Алексеев.