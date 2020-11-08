«Динамо» сыграет с «Локомотивом» без Шунина, Комличенко, Нойштедтера и Ордеца

«Динамо» в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» не сможет рассчитывать на четырех футболистов основы. Антон Шунин пропустит встречу из-за простуды.
«Из-за различных повреждений пропустят защитник Роман Нойштедтер и нападающий Николай Комличенко. Футболисты должны успеть восстановиться к следующему матчу против «Спартака». Кроме того, Иван Ордец не сыграет из-за дисквалификации», – написал Константин Алексеев.
- Динамовцы с 2013 года не обыгрывают соперника на своем поле.
- «Динамо» идет в зоне еврокубков.
- «Локомотив» в случае победы может подняться в зону еврокубков, выбив оттуда «Динамо».
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Журналист издания "Спорт-Экспресс". В минувшее трансферное окно предсказал переходы Николы Моро в "Динамо" и Артура Юсупова в "Сочи".