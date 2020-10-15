Нойштедтер – о возвращении в «Динамо»: «Такое ощущение, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся»

Полузащитник Роман Нойштедтер прокомментировал свое возвращение в московское «Динамо».
«Очень рад вернуться! Постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, сам я смотрел матчи «Динамо». Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне.
На самом деле ощущение такое, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся. Просто в другую комнату теперь заехал. Чувствую себя в «Динамо» очень комфортно, в команде шикарный коллектив. Одним словом я – дома!» – сказал 32-летний футболист.
- Нойштедтер в конце июля покинул «Динамо» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне игрок провел 21 матч и отдал две голевые передачи.
- После возвращения он заключил контракт с клубом до конца сезона-2020/21.
Источник: Официальный сайт «Динамо»