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    Нойштедтер – о возвращении в «Динамо»: «Такое ощущение, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся»

    Полузащитник Роман Нойштедтер прокомментировал свое возвращение в московское «Динамо».

    «Очень рад вернуться! Постоянно был на связи с ребятами, регулярно переписывались, сам я смотрел матчи «Динамо». Мне очень хочется продолжить то дело, что мы начали в прошлом сезоне.

    На самом деле ощущение такое, словно вчера уехал с базы, а сегодня вернулся. Просто в другую комнату теперь заехал. Чувствую себя в «Динамо» очень комфортно, в команде шикарный коллектив. Одним словом я – дома!» – сказал 32-летний футболист.

    • Нойштедтер в конце июля покинул «Динамо» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне игрок провел 21 матч и отдал две голевые передачи.
    • После возвращения он заключил контракт с клубом до конца сезона-2020/21.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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