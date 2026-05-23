Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Роман Нойштедтер - статистика

Вестерло
18 февраля 1988 (38), Днепропетровск
#33 | Полузащитник
190 см | 83 кг
Россия | Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вестерло
18
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 40 тур
Антверпен
2 : 0
23.05.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Вестерло
1 : 2
19.05.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Шарлеруа
0 : 1
16.05.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Генк
3 : 0
10.05.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Вестерло
3 : 3
02.05.2026
Оуд-Хеверли
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Вестерло
2 : 4
25.04.2026
Антверпен
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
21.04.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Вестерло
1 : 2
18.04.2026
Генк
1' - 75'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Стандард
1 : 2
11.04.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Вестерло
2 : 0
05.04.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Стандард
0 : 0
22.03.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
1 : 2
14.03.2026
Брюгге
1' - 85'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
07.03.2026
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Вестерло
0 : 0
01.03.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Вестерло
2 : 1
22.02.2026
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Антверпен
0 : 2
15.02.2026
Вестерло
1' - 90'
89'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 4
06.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
31.01.2026
Вестерло
1' - 90'
65'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Мехелен
1 : 1
25.01.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Вестерло
0 : 2
17.01.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Гент
2 : 0
27.12.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Вестерло
2 : 1
20.12.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Генк
1 : 1
14.12.2025
Вестерло
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Вестерло
4 : 0
07.12.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Дендер
2 : 2
29.11.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Вестерло
0 : 0
22.11.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 1
02.11.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
0 : 2
21.09.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 3
14.09.2025
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
2 : 0
30.08.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серкль Брюгге
4 : 1
17.08.2025
Вестерло
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Вестерло
0 : 1
09.08.2025
Мехелен
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
3 : 1
02.08.2025
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Андерлехт
5 : 2
27.07.2025
Вестерло
1' - 90'
Главные новости
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+