Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»

Интересная биография его отца. Посмотрел Википедию. Он начинал в 1984-м в Зените. Сам Роман и его младший брат говорят по-русски благодаря стараниям родителей. А вот жена Романа похоже делает ребёнка немецкоязычным.
Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как переживал карантин во время пандемии коронавируса.
– Вы жили на карантине вместе с Филиппом. Почему?
– Клуб предоставил мне все условия на базе, но на время карантина ее закрыли, и пришлось искать новое место. Попросил Максимилиана меня приютить, он с удовольствием согласился. Потом он улетел в Германию, и я жил в квартире один. К сожалению, не смог отправиться к семье в Турцию, так как границы были уже закрыты. Жена и сын до сих пор там. Надеюсь, слетать к ним, как только запустят авиасообщение.
– Как коротали время?
– Построили в квартире теннисбольную площадку, много играли в Playstation. Еще больше времени проводил в Facetime. Общался с семьей, чтобы сын не забывал, как выглядит папа. Было очень тяжело одному, тем более не в своей квартире. Разные мысли в голову лезли, несколько ночей просто не мог уснуть. Один раз в неделю ходил в магазин и все.
– Была депрессия?
– Слава Богу, разговоры с сыном и женой помогали ее избежать. Становилось грустно – звонил им. Как только сын брал телефон, кричал: «Папа!», сразу хандра проходила. Им тоже было нелегко.
– Сколько лет сыну и какие языки он знает?
– Год и 9 месяцев. Общаемся на английском и немецком. Пробовал поговорить с ним на русском, но он так посмотрел на меня – мол, папа ты чего там болтаешь? Это точно ты?
- В 2016-м Роман перешел из «Шальке» в «Фенербахче».
- Летом 2019-го защитник был куплен «Динамо».