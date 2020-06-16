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  • Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»

Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»

16 июня 2020, 11:37
5

Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как переживал карантин во время пандемии коронавируса.

– Вы жили на карантине вместе с Филиппом. Почему?

– Клуб предоставил мне все условия на базе, но на время карантина ее закрыли, и пришлось искать новое место. Попросил Максимилиана меня приютить, он с удовольствием согласился. Потом он улетел в Германию, и я жил в квартире один. К сожалению, не смог отправиться к семье в Турцию, так как границы были уже закрыты. Жена и сын до сих пор там. Надеюсь, слетать к ним, как только запустят авиасообщение.

– Как коротали время?

– Построили в квартире теннисбольную площадку, много играли в Playstation. Еще больше времени проводил в Facetime. Общался с семьей, чтобы сын не забывал, как выглядит папа. Было очень тяжело одному, тем более не в своей квартире. Разные мысли в голову лезли, несколько ночей просто не мог уснуть. Один раз в неделю ходил в магазин и все.

– Была депрессия?

– Слава Богу, разговоры с сыном и женой помогали ее избежать. Становилось грустно – звонил им. Как только сын брал телефон, кричал: «Папа!», сразу хандра проходила. Им тоже было нелегко.

– Сколько лет сыну и какие языки он знает?

– Год и 9 месяцев. Общаемся на английском и немецком. Пробовал поговорить с ним на русском, но он так посмотрел на меня – мол, папа ты чего там болтаешь? Это точно ты?

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Динамо Нойштедтер Роман Филипп Максимилиан
Комментарии (5)
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Давид59
1592302409
Интересная биография его отца. Посмотрел Википедию. Он начинал в 1984-м в Зените. Сам Роман и его младший брат говорят по-русски благодаря стараниям родителей. А вот жена Романа похоже делает ребёнка немецкоязычным.
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АКС-74У
1592307963
Жена тоже не знает русского языка?
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panmon
1592311913
Видимо Мона Опп (жена) не знает русского. Очень сложно учить ребенка языку на котором он нигде не общается. Если дома у них английкий + в саду - немецкий, откуда взяться русскому. Хотя я знаю пару итальянка и швед, где каждый дома говорит с детьми на своём языке. Вроде бы работает отлично
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