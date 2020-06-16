Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»

Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как переживал карантин во время пандемии коронавируса.

– Вы жили на карантине вместе с Филиппом. Почему?

– Клуб предоставил мне все условия на базе, но на время карантина ее закрыли, и пришлось искать новое место. Попросил Максимилиана меня приютить, он с удовольствием согласился. Потом он улетел в Германию, и я жил в квартире один. К сожалению, не смог отправиться к семье в Турцию, так как границы были уже закрыты. Жена и сын до сих пор там. Надеюсь, слетать к ним, как только запустят авиасообщение.

– Как коротали время?

– Построили в квартире теннисбольную площадку, много играли в Playstation. Еще больше времени проводил в Facetime. Общался с семьей, чтобы сын не забывал, как выглядит папа. Было очень тяжело одному, тем более не в своей квартире. Разные мысли в голову лезли, несколько ночей просто не мог уснуть. Один раз в неделю ходил в магазин и все.

– Была депрессия?

– Слава Богу, разговоры с сыном и женой помогали ее избежать. Становилось грустно – звонил им. Как только сын брал телефон, кричал: «Папа!», сразу хандра проходила. Им тоже было нелегко.

– Сколько лет сыну и какие языки он знает?

– Год и 9 месяцев. Общаемся на английском и немецком. Пробовал поговорить с ним на русском, но он так посмотрел на меня – мол, папа ты чего там болтаешь? Это точно ты?