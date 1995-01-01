Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»

    Защитник «Динамо» и сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как переживал карантин во время пандемии коронавируса.

    – Вы жили на карантине вместе с Филиппом. Почему?

    – Клуб предоставил мне все условия на базе, но на время карантина ее закрыли, и пришлось искать новое место. Попросил Максимилиана меня приютить, он с удовольствием согласился. Потом он улетел в Германию, и я жил в квартире один. К сожалению, не смог отправиться к семье в Турцию, так как границы были уже закрыты. Жена и сын до сих пор там. Надеюсь, слетать к ним, как только запустят авиасообщение.

    – Как коротали время?

    – Построили в квартире теннисбольную площадку, много играли в Playstation. Еще больше времени проводил в Facetime. Общался с семьей, чтобы сын не забывал, как выглядит папа. Было очень тяжело одному, тем более не в своей квартире. Разные мысли в голову лезли, несколько ночей просто не мог уснуть. Один раз в неделю ходил в магазин и все.

    – Была депрессия?

    – Слава Богу, разговоры с сыном и женой помогали ее избежать. Становилось грустно – звонил им. Как только сын брал телефон, кричал: «Папа!», сразу хандра проходила. Им тоже было нелегко.

    – Сколько лет сыну и какие языки он знает?

    – Год и 9 месяцев. Общаемся на английском и немецком. Пробовал поговорить с ним на русском, но он так посмотрел на меня – мол, папа ты чего там болтаешь? Это точно ты?

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3283

      Давид59 23 минуты назад

      Интересная биография его отца. Посмотрел Википедию. Он начинал в 1984-м в Зените. Сам Роман и его младший брат говорят по-русски благодаря стараниям родителей. А вот жена Романа похоже делает ребёнка немецкоязычным.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77118
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru