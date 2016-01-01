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    Нойштедтер: «При Новикове в «Динамо» все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом»

    Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал об атмосфере в команде после назначения Кирилла Новикова и.о. главного тренера.

    — За счет чего так резко изменились результаты «Динамо»?

    — Мы все понимали, что у нас хорошая команда. Просто нам не хватало матча с серьезным соперником, в котором мы бы взяли очки. Это очень важно для уверенности. Мы каждый день работаем вместе и видим, что все наши футболисты умеют играть в футбол. Сейчас пришел новый тренер, перестроил систему игры, и она лучше подходит нам.

    — Что именно поменялось после прихода Кирилла Новикова?

    — В любом клубе при смене тренера все как будто стартует с нуля. Автоматически все начинают больше стараться и хотят показать себя. Сейчас мы на позитиве и смотрим только вперед. Все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом. Мы забыли то, что случилось, этого уже не изменить.Надо выходить из ситуации. Каждый день мы очень много работаем, чтобы хорошо показать себя в следующей игре, – сказал Нойштедтер.

    • Новиков возглавил команду 5 октября после ухода в отставку Дмитрия Хохлова.
    • Под руководством Новикова «Динамо» провело три матча, дважды сыграв вничью и одержав одну победу.
    • После 15 туров «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков.

    Источник: «Известия»

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