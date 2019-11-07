Нойштедтер: «При Новикове в «Динамо» все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом»

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал об атмосфере в команде после назначения Кирилла Новикова и.о. главного тренера.

— За счет чего так резко изменились результаты «Динамо»?

— Мы все понимали, что у нас хорошая команда. Просто нам не хватало матча с серьезным соперником, в котором мы бы взяли очки. Это очень важно для уверенности. Мы каждый день работаем вместе и видим, что все наши футболисты умеют играть в футбол. Сейчас пришел новый тренер, перестроил систему игры, и она лучше подходит нам.

— Что именно поменялось после прихода Кирилла Новикова?

— В любом клубе при смене тренера все как будто стартует с нуля. Автоматически все начинают больше стараться и хотят показать себя. Сейчас мы на позитиве и смотрим только вперед. Все совсем по-другому. Приезжаешь на базу после матча, и пацаны даже иначе общаются друг с другом. Мы забыли то, что случилось, этого уже не изменить.Надо выходить из ситуации. Каждый день мы очень много работаем, чтобы хорошо показать себя в следующей игре, – сказал Нойштедтер.