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    Журналист Алланазаров: зарплата Нойштедтера по новому контракту с «Динамо» уменьшилась почти в два раза

    Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Роман Нойштедтер после возвращения в «Динамо».

    32-летний футболист будет получать порядка 500 тысяч евро в год – почти в два раза меньше, чем по предыдущему контракту с московским клубом.

    • Нойштедтер покинул «Динамо» в июле на правах свободного агента.
    • Игрок сборной России станет заменой для Тони Шунича, который в сентябре перебрался в Китай.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6538

      FanatSerj 30 минут назад

      500 тысяч евро в год - вот такой бы прекрасный лимит ЗП для всех паспортистов в РПЛ.
      Кто то их бы реально хоть заслуживал, кто хотел больше пожалуйста вон идите по дороге Головина с Миранчуком - развивайтесь, доказывайте свою состоятельность на мировом рынке футболистов.
      А так конечно Нойштейдтер на те же 500 тысяч евро в год не наигрывает. Так затычка ушедшему Шуничу.

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