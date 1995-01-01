Журналист Алланазаров: зарплата Нойштедтера по новому контракту с «Динамо» уменьшилась почти в два раза

500 тысяч евро в год - вот такой бы прекрасный лимит ЗП для всех паспортистов в РПЛ.
Кто то их бы реально хоть заслуживал, кто хотел больше пожалуйста вон идите по дороге Головина с Миранчуком - развивайтесь, доказывайте свою состоятельность на мировом рынке футболистов.
А так конечно Нойштейдтер на те же 500 тысяч евро в год не наигрывает. Так затычка ушедшему Шуничу.
Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Роман Нойштедтер после возвращения в «Динамо».
32-летний футболист будет получать порядка 500 тысяч евро в год – почти в два раза меньше, чем по предыдущему контракту с московским клубом.
- Нойштедтер покинул «Динамо» в июле на правах свободного агента.
- Игрок сборной России станет заменой для Тони Шунича, который в сентябре перебрался в Китай.