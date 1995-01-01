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    Нойштедтер: «РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем принято думать за рубежом»

    Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер оценил уровень российской Премьер-лиги.

    «Я впервые в российской команде и живу в Москве. РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем о ней принято думать за рубежом. Жаль, что ни один клуб в еврокубках не вышел в весну, но, скажем, в Лиге чемпионов не было большой разницы с сильными соперниками. И «Зенит» побеждал французов, португальцев, и «Локомотив» — на выезде немцев, лишь в концовке пропускал от «Ювентуса».

    Да и внутреннее первенство очень интересное — каждый может обыграть каждого. Вот мы встречались с «Рубином», у которого случилась длительная серия неудач, но соперник не выбивал мяч абы куда, казанцы разыгрывали его внизу, старались играть в качественный футбол. Я подписал с «Динамо» контракт на один год, поскольку хотел посмотреть, как буду здесь себя чувствовать. Пока всем доволен», – сказал Нойштедтер.

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1408

      alarm 3 часа назад

      всю статистику портят хряки

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