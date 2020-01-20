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Нойштедтер: «РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем принято думать за рубежом»

20 января 2020, 18:29
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Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер оценил уровень российской Премьер-лиги.

«Я впервые в российской команде и живу в Москве. РПЛ очень хороша. Думаю, она сильнее, чем о ней принято думать за рубежом. Жаль, что ни один клуб в еврокубках не вышел в весну, но, скажем, в Лиге чемпионов не было большой разницы с сильными соперниками. И «Зенит» побеждал французов, португальцев, и «Локомотив» — на выезде немцев, лишь в концовке пропускал от «Ювентуса».

Да и внутреннее первенство очень интересное — каждый может обыграть каждого. Вот мы встречались с «Рубином», у которого случилась длительная серия неудач, но соперник не выбивал мяч абы куда, казанцы разыгрывали его внизу, старались играть в качественный футбол. Я подписал с «Динамо» контракт на один год, поскольку хотел посмотреть, как буду здесь себя чувствовать. Пока всем доволен», – сказал Нойштедтер.

Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Нойштедтер Роман
Комментарии (1)
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m40
1579618745
но еврокубки это лакмусовая бумажка и истинный уровень лиги виден именно здесь
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