Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

Тоскливо, но как есть.

В шестом туре группы Лиги чемпионов «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» (0:3), а «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).

Все зависело от «Лиона», который по ходу игры проигрывал 0:2. «При таком раскладе «Зенит», даже уступая «Бенифике» в параллельном матче, попадал в плей-офф ЛЧ. Но «Лион» отыгрался – и «Зенит» упал на четвертое место. И не попал даже в Лигу Европы.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) December 10, 2019

В РПЛ «Зенит» шикарен. Перед зимней паузой и после 19 туров команда оторвалась от второго места на 10 очков.

А еще в чемпионате у «Зенита» больше всех забитых голов – 37. Меньше всех пропущенных – 9. Продвинутая статистика, оценивающая качество и количество моментов подтверждает: лидерство «Зенита» неслучайно, он действительно сильно превосходит всех соперников по чемпионату.

Короче, в России – полное доминирование и стабильность. В ЛЧ – не безнадега, но грусть.

Какие из этого выводы? Неужели это действительно иллюстрация слабости РПЛ? Раз сильнейший клуб лиги занимает четвертое место в не самой сильной группе. Видимо, так.

Ну, смотрите сами:

• «Лейпциг» – мощь. Одна из лучших команд Германии. «Зенит» ей проигрывает два раза, практически без шансов.

• «Лион» – в кризисе. Летом сильно поменялись, по ходу сезона их потряхивает (уже уволили тренера). «Зенит» победил и сыграл вничью – неплохой результат, но держим в уме контекст проблем «Лиона».

• «Бенфика» – такой же безоговорочный лидер своего чемпионата (13 матчей, 12 побед). В прошлом сезоне взяли чемпионство. «Зенит» побеждает дома и проигрывает в гостях. Ну, на равных.

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То есть вот что получается. Лидер РПЛ на голову слабее третьей команды Германии. Примерно равен лидеру в Португалии. И чуть сильнее крепкой и хорошей, но кризисной команды из Франции.

Можно долго и сильно грустить по поводу невыхода «Зенита» в плей-офф ЛЧ. Но, извините, что ему там делать, если он ощутимо слабее третьей команды Германии?