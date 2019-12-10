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    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 01:27
    Тоскливо, но как есть.  

    В шестом туре группы Лиги чемпионов «Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» (0:3), а «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).

    Все зависело от «Лиона», который по ходу игры проигрывал 0:2. «При таком раскладе «Зенит», даже уступая «Бенифике» в параллельном матче, попадал в плей-офф ЛЧ. Но «Лион» отыгрался – и «Зенит» упал на четвертое место. И не попал даже в Лигу Европы.

    В РПЛ «Зенит» шикарен. Перед зимней паузой и после 19 туров команда оторвалась от второго места на 10 очков.

    А еще в чемпионате у «Зенита» больше всех забитых голов – 37. Меньше всех пропущенных – 9. Продвинутая статистика, оценивающая качество и количество моментов подтверждает: лидерство «Зенита» неслучайно, он действительно сильно превосходит всех соперников по чемпионату.

    Короче, в России – полное доминирование и стабильность. В ЛЧ – не безнадега, но грусть.

    Какие из этого выводы? Неужели это действительно иллюстрация слабости РПЛ? Раз сильнейший клуб лиги занимает четвертое место в не самой сильной группе. Видимо, так.

    Ну, смотрите сами:

    • «Лейпциг» – мощь. Одна из лучших команд Германии. «Зенит» ей проигрывает два раза, практически без шансов.

    • «Лион» – в кризисе. Летом сильно поменялись, по ходу сезона их потряхивает (уже уволили тренера). «Зенит» победил и сыграл вничью – неплохой результат, но держим в уме контекст проблем «Лиона».

    • «Бенфика» – такой же безоговорочный лидер своего чемпионата (13 матчей, 12 побед). В прошлом сезоне взяли чемпионство. «Зенит» побеждает дома и проигрывает в гостях. Ну, на равных.

    ***

    То есть вот что получается. Лидер РПЛ на голову слабее третьей команды Германии. Примерно равен лидеру в Португалии. И чуть сильнее крепкой и хорошей, но кризисной команды из Франции.

    Можно долго и сильно грустить по поводу невыхода «Зенита» в плей-офф ЛЧ. Но, извините, что ему там делать, если он ощутимо слабее третьей команды Германии?
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      knikos 1 час назад

      Самый правильный ответ - " Нормальный результат в непростой группе , поскольку РПЛ не тянет евро-уровень .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2634

      Nesterenko 1 час назад

      Нам нечего делать в ЛЧ! Максимум должен чемпион страны проходить квалификацию перед группой ЛЧ, как было раньше. Вот и все.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1584

      koli4ka 1 час назад

      лучше плохо начать,чем так бездарно кончить...

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